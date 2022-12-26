«ليفربول يوجه أستون فيلا» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الإثنين 26 - 12 - 2022 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، يأتى فى مقدمتها مباراة ليفربول وأستون فيلا فى الجولة 18 من الدورى الإنجليزى.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد X توتنهام – 2.30 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium
كريستال بالاس X فولهام – 5 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
إيفرتون X وولفرهامبتون – 5 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
ليستر سيتي X نيوكاسل يونايتد – 5 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامبتون X برايتون – 5 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
أستون فيلا X ليفربول – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
أرسنال X وست هام – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفتح X الشباب – 2.30 ظهرًا – SSC HD
الباطن X الرائد – 2.30 ظهرًا – SSC HD
الإتحاد X التعاون – 5 مساء – SSC HD
الفيحاء X الطائي – 5 مساء – SSC HD
النصر X الهلال – 7.30 مساء – SSC HD