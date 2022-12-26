شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ استكشاف سيراميكا لاستعادة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى، دراسة مباريات فريق سيراميكا في الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته في السابعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب جهاز الأهلي في إستعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع سموحة في الجولة الأخيرة للدوري لإيقاف نزيف النقاط للحفاظ على صدارة أندية المسابقة.

وقال مارسيل كولر، إن الفريق لم يؤد بشكل جيد أمام سموحة ولم يتم خلق فرص، وإن هناك أكثر من لاعب لم يكن في مستواه.

أضاف مارسيل كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «على مدار سنوات عملي مدربًا لم أر مثل هذه المباراة، هناك إهدار للوقت، ورغم ذلك في الشوط الأول تم احتساب دقيقتين للوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني تم احتساب خمس دقائق فقط، رغم أن الوقت المهدر أكثر من ذلك، ومن الأصلح للكرة المصرية أن يكون التركيز على لعب الكرة».

واصل كولر حديثه: «خلال الشوط الأول لم نؤد بشكل جيد واجهنا فريقًا يلعب في الثلث الدفاعي، وخلال الشوط الثاني ضغطنا بشكل جيد في الهجوم ولكن في المجمل الفريق لم يخلق فرصًا كثيرة ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا».

أكد المدير الفني أنه دائم الحديث مع اللاعبين بضرورة استغلال الفرص وهناك عمل يومي متواصل في ظل ضغط المباريات وعدم وجود مساحة من الوقت للعمل بشكل أكبر في النواحي الفردية مع اللاعبين.

في نهاية حديثه عن المباراة حرص مارسيل كولر على توجيه رسالة إلى الجماهير مطالبًا بضرورة تواجدهم ومساندتهم للفريق خلال المباريات.