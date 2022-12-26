شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه الكويت غدًا فى الودية الثانية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى لخوض مباراته الودية الثانية أمام الكويت في الثانية و النصف ظهر غدًا الثلاثاء، وكان الفريقان خاضا المباراة الودية الأولى الأحد الماضى وفاز منتخب الفراعنة على نظيره الكويتى بأربعة أهداف نظيفة وسجل أهداف المنتخب الوطني هيثم كوستا ،حسان محمد ،مصطفى شيكا وأحمد إيشا.

وشهدت المباراة الودية الأولى حضور عامر حسين ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، و الشيخ عبدالله الشاهين رئيس اتحاد الكرة الكويتى ، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية.