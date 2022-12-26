شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لأسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق المصرى البورسعيدى، تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة أسوان في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .

وكان المصرى قد تغلب على الاسماعيلى في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الاحد في الجولة التاسعة، ليرفع المصرى رصيده الى 11 نقطة في المركز التاسع، حقق الفوز فى لقاءين وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف

ويلتقى المصرى مع أسوان الخميس المقبل ، وسط سعى من الجهاز الفني للمصرى بقيادة حسام حسن ، للفوز في المباراة ، و التقدم في ترتيب جدول الدورى .

من ناحية أخرى أثبتت الأشعة التشخيصية أن حسين السيد لاعب الفريق تعرض لإصابة بجزع في الرباط الداخلى للركبة ،

وغاب حسين السيد عن مواجهة المصري والاسماعيلي بالدوري الممتاز أمس الأحد، والتي انتهت بفوز المصري بهدف دون رد.