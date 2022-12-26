شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لإنهاء أزمة فخر الدين بن يوسف قبل فتح القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى الزمن لتدبير مبلغ 700 ألف جنيه قيمة مستحقات التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الدراويش السابق وبيراميدز الحالي وذلك قبل فتح باب القيد الشتوى بعدما تلقى النادى اخطاراً من اتحاد الكرة بصعوبة قيد لاعبيه الجديد في يناير المقبل قبل انهاء أزمة مستحقات النجم التونسى.

وكان فخر الدين بن يوسف قد طالب مسئولي الإسماعيلى بصرف راتب شهرين بقيمة 700 ألف جنيه لم يمنحها له مجلس الدراويش السابق إبان لعبه للفريق قبل الانتقال لبيراميدز، ويتمسك المهاجم التونسى بالحصول على مستحقاته المتأخرة، بعدما وافق على طلب مجلس الإسماعيلى بخوض الشهرين الأخيرين من إعارته بطريقة ودية مع الفريق حيث كان ينتهى ارتباطه بالفريق فى 30 يونيو بينما استمرت مسابقة الدوري الممتاز حتى أغسطس وبالتالى أصبح من حقه الحصول على راتب شهرين بصورة ودية.

وتلقى الإسماعيلى خسارة عصر أمس من المصري بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.