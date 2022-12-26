شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الكاراتيه يتصدرون التصنيف العالمى لشهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر لاعبى منتخب الكاراتيه التصنيف العالمى للعبة لشهر ديسمبر وفقا لتصنيف الاتحاد الدولى للكاراتيه، حيث تصدر كلا من يوسف عماد، و طه طارق، وعبد الله ممدوح، و منة شعبان وأحلام حمدى التصنيف كلا فى وزنه.

واحتلت فريال أشرف المركز الثانى على مستوى السيدات وعلى الصاوى على مستوى الرجال.

وتصدر لاعبى الناشئين والناشئات التصنيف أيضا، وهم كريم أحمد، ياسين سعد ، محمد أشرف، عبد الله التهامى، وملك البربرى، وجنى حازم، يوسف فرج، رحمة طلبة، وجنة على، عمر عثمان.

وتستضيف مصر منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، والتى تقام يناير المقبل، بصالة استاد القاهرة.

ومن المقرر أن تقام البطولة فى الفترة من 27 إلى 29 يناير المقبل، وأتاح اتحاد الكاراتيه الفرصة للجماهير لحضور منافسات بطولة الدورى العالمى مجانا.

واعتلى منتخب الكاراتيه قمة الترتيب العام للبطولة الأفريقية التى أقيمت بجنوب أفريقيا، بعد أن وصل رصيد المنتخب إلى 30 ميدالية متنوعة، الميداليات مقسمة إلى 18 ذهبية، و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.

ومن أبرز اللاعبين ممن توجوا بالذهبيات كل من فريال أشرف، ويوسف عماد وطه طارق ومنة شعبان، وأحلام حمدى، وجنى خميس، وكريم غالى، ومريم العزبى، ريم أحمد، أحمد أيمن، كريم أبو عيطة.