شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحصل على راحة اليوم قبل بدء الاستعداد لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أيمن الجمل المدير الفني للإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة من أجل إلتقاط الأنفاس.

وتلقي الإسماعيلي خسارة عصر أمس من المصري بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الثلاثاء تحضيرا للقاء الزمالك في قمة الأسبوع العاشر من المسابقة.

سجل المصري البورسعيدي هدف المباراة الوحيد بعد مرور 8 دقائق من بداية المباراة، بعدما أرسل إلياس الجلاصي كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها جريندو بتسديدة من أعلى حارس مرمى الإسماعيلي، إلى داخل الشباك.

شهدت المباراة تعرض إسلام أبو سليمة مدافع المصري للبطاقة الحمراء كما نال باقي معظم لاعبي الفريقين بطاقات صفراء.

وبهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط، في المركز السادس عشر .