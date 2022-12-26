الأهلى يكثف مفاوضاته لحسم التعاقد مع موهبة النجم الساحلى التونسى

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القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الأهلي من مفاوضاتهم مع نظرائهم في النجم الساحلي التونسي، من أجل حسم التعاقد مع محمد الضاوي جناح الفريق التونسي، وتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، مستفيدا من لائحة اتحاد الكرة في التعاقد مع اثنين لاعبين تحت السن حيث أن اللاعب من مواليد 2003 ويبلغ من العمر 19 عاما.

ويتفاوض مسئولو الأهلي مع نظرائهم في النجم الساحلي من أجل شراء محمد الضاوي الشهري بـ"كريستو" مقابل التنازل عن القسطين المتبقين من مستحقات الأهلي لدى النادي التونسي نظير الغرامة المالية الموقعة على الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي الهارب والذي انضم فيما بعد إلى النجم الساحلي.

وطلب نادي النجم التنازل عن قيمة مستحقات الأهلي لديه والبالغة 975 ألف دولار بخلاف مليون دولار إضافية للموافقة على بيع لاعبه الشاب، فيما يرغب الأهلي في حسم الصفقة بقيمة مستحقاته المالية لدى النادي التونسي فقط مع منح النادي التونسي نسبة مقررة من عائد بيع اللاعب التونسي في المستقبل، وينتظر الموقف النهائي لحسم الصفقة في أقرب وقت.

ويعد محمد الضاوي كريستو من مواليد 14 مايو 2003 “19” عاماً، ويجيد محمد الضاوي كريستو اللعب في أكثر من مركز مثل الجناحين الأيمن والأيسر وتحت رأس الحربة.