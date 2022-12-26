الامارات | إستبعاد علي مبخوت من قائمة المنتخب في كأس الخليج "25"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب الارجنتيني رودلفو أروابارينا القائمة النهائية للمنتخب التي ضمت 26 لاعبا من اصل 35 كان تم اختيارهم في القائمة الموسعة التي تم الإعلان عنها أخيرا وذلك لبدء معسكر إعداد داخلي في دبي اعتبارا من اليوم الإثنين ويستمر حتى الثاني من الشهر المقبل موعد السفر إلى مدينة البصرة العراقية للمشاركة في كأس الخليج 25 المقررة هناك خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل وسيخوض المنتخب مباراة ودية يوم 30 الجاري أمام منتخب لبنان في إستاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

ويعد مهاجم المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت أبرز اللاعبين المستبعدين من القائمة النهائية.

واللاعبون المختارون هم: خالد عيسى ، علي خصيف ، خالد السناني ، حسن المحرمي ، شاهين عبدالرحمن ، خليفة الحمادي ، وليد عباس ، خالد الهاشمي ، عبدالسلام محمد ، خالد الظنحاني ، عبدالعزيز هيكل ، أحمد جميل ، ماجد راشد ، عبدالله رمضان ، ماجد حسن ، فلاح وليد ، خالد البلوشي ، حسين مهدي ، محمد عبدالباسط ، علي صالح ، طحنون الزعابي ، فابيو دي ليما ، حارب عبدالله ، يحيى الغساني ، كايو كانيدو سبيستيان تيغالي.