الامارات | محمد صلاح يحتل ترتيب صادم في قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت صحيفة تليغراف البريطانية عن ترتيب أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي شهد حصول النجم المصري محمد صلاح على ترتيب صادم.



وتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند قائمة اللاعبين في المركز الأول ووصفته بأنه المهاجم الأكثر رعباً في الدوري الإنجليزي بفضل الانطلاقة المذهلة بإحرازه 18 هدفاً في أول 13 مباراة له في الدوري مع مانشستر سيتي، مشيرة إلى أنه يبدو اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً قادراً على تحطيم جميع الأرقام القياسية لتسجيل الأهداف هذا الموسم.



وأضافت الصحيفة أن زميله في السيتي البلجيكي كيفين دي بروين يحتل المركز الثاني، مبينة أنه أفضل لاعب خط وسط وبالتأكيد اللاعب الأكثر اكتمالاً في الدوري الإنجليزي.



وجاء في المركز الثالث نجم توتنهام هاري كين، مؤكدة أن مردود إيرلينغ هالاند أسهم في تألق قائد منتخب إنجلترا بإحرازه 12 هدفاً في أول 15 مباراة له في الدوري، وهو يلعب بشكل مبتكر أكثر من أي وقت مضى.



ورغم تصدر آرسنال الدوري جاء لاعب "المدفعجية" بوكايو ساكا في المركز الرابع، لافتة إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً هو أهم لاعب في قائمة متصدر الترتيب، وأكد جودته من خلال عروضه الممتازة مع إنجلترا في كأس العالم.



أما النجم المصري محمد صلاح جاء في المركز التاسع موضحة أن بدايته في الموسم الحالي كانت بطيئة، لكنه لا يزال أحد أكثر المهاجمين تدميراً في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وبمجرد أن يعيد ليفربول اكتشاف تناسقه سيعود بالتأكيد إلى شكله المعتاد.



وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين كالتالي:

1. إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

2 - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

3. هاري كين (توتنهام هوتسبر)

4 - بوكايو ساكا (آرسنال)

5. ديكلان رايس (وست هام يونايتد)

6. مارتن أوديغارد (آرسنال)

7- فيل فودين (مانشستر سيتي)

8. برونو غيماريش (نيوكاسل يونايتد)

9. محمد صلاح (ليفربول)

10 - جيمس ماديسون (ليستر سيتي)