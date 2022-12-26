شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي يشارك فى الاجتماع الفني لاتحادات شمال أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم الاثنين الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، في الاجتماع الفني للمديرين الفنيين لاتحادات شمال إفريقيا، والمنعقد في تونس.

ويتم خلال الاجتماع مناقشه شروط تنظيم بطولات اتحاد شمال افريقيا 2023 والذي يضم المديرين الفنيين لمصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس الذي يوجد بها مقر أتحاد شمال افريقيا.

وقال جمال محمد على، في تصريحات سابقة إن هناك غيابا عن الرخص التدريبية للمدربيين المصريين منذ عام 2016، موضحا: "من 2016 ونحن لا يوجد أى رخص تدريبية للمدربيين المصريين، ونغيب عن اتفاقية التدريب".

وأضاف: "هناك 8 متطلبات من كاف للانضمام لاتفاقية التدريب، ونسعى خلال الفترة الحالية للدخول فى الاتفاقية التى لم يقم فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة بالسعى للدخول بها".

وتابع: "محمود سعد فى 2019 وقت وجودي فى اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تم تكليفه بتقديم محتوى علمى للدخول فى اتفاقية التدريب ولكن كاف رفضه".