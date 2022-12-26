شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي يشارك فى الاجتماع الفني لاتحادات شمال أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم الاثنين الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، في الاجتماع الفني للمديرين الفنيين لاتحادات شمال إفريقيا، والمنعقد في تونس.
ويتم خلال الاجتماع مناقشه شروط تنظيم بطولات اتحاد شمال افريقيا 2023 والذي يضم المديرين الفنيين لمصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس الذي يوجد بها مقر أتحاد شمال افريقيا.
وقال جمال محمد على، في تصريحات سابقة إن هناك غيابا عن الرخص التدريبية للمدربيين المصريين منذ عام 2016، موضحا: "من 2016 ونحن لا يوجد أى رخص تدريبية للمدربيين المصريين، ونغيب عن اتفاقية التدريب".
وأضاف: "هناك 8 متطلبات من كاف للانضمام لاتفاقية التدريب، ونسعى خلال الفترة الحالية للدخول فى الاتفاقية التى لم يقم فينجادا المدير الفني السابق لاتحاد الكرة بالسعى للدخول بها".
وتابع: "محمود سعد فى 2019 وقت وجودي فى اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تم تكليفه بتقديم محتوى علمى للدخول فى اتفاقية التدريب ولكن كاف رفضه".
وتحدث مدير إدارة المدربين فى اتحاد الكرة عن التحديات التى واجهها فى مستهل عمله بالجبلاية قائلا، "أول المشاكل التى واجهتنا هى عدم انضمام مصر لاتفاقية التدريب الأفريقية، وهذا شيء لا يليق برائدة كرة القدم فى أفريقيا والاتحاد الأفريقي".
وأوضح جمال محمد علي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم استدعى اتحادات الـ 6 قارات ووضع حدا أدنى من المحتويات العلمية ثم ذهب الاتحاد الدولي للاتحادات الأهلية، وطلب تنفيذ 8 بنود كمتطلبات، ولكن للأسف هذه الأشياء لم تتم في السنوات المقبلة ولذلك توقفت الرخص.
وأشار مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة إلى "أن الاتحاد الأفريقي أعطى مهلة لمدة سنتين للاتحادات الأهلية لتصحيح أوضاعها ثم مد المهلة سنتين إضافيتين أثناء تفشي فيروس كورونا وعند بحثي عما تم فى ذلك الملف لم أجد أى شيء أبدا قد تم إنجازه".