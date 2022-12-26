شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس التعاقد مع ظهير أيمن فى الميركاتو الشتوى بعد صدمة أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر
تأتي رغبة كولر في التعاقد مع ظهير أيمن جديد في ظل ابتعاد أكرم توفيق لفترة طويلة، بخلاف تراجع مستوى محمد هاني واعتماده على كريم فؤاد في مركز الجناح وليس الظهير الأيمن ويفضل التعاقد مع ظهير أيمن جديد بنفس مواصفات أكرم توفيق، وهو ما سيتحدد بشكل نهائي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، في ظل استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية ودور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقي بخلاف مشاركته في البطولات المحلية، الدوري والكأس وكأس الرابطة.
حرص أكرم توفيق نجم الأهلى ومنتخب مصر على تبرئة زميله محمود عبد المنعم "كهربا" من التسبب فى إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.
وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله رب العالمين أولا وأخيراً ..ثانياً فى ناس بتقول أن كهربا سبب الاصابة مفيش حاجة مفيش أى التحام بينى وبين كهربا ..قدر ربنا تانى قدر والقدر مفيهوش مفر وأنا طول عمرى عارف ان الدنيا دار ابتلاء وأنا راضى عن اختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين وقدر الله وماشاء فعل ..ثالثاً شكرا لكل الناس اللى سألت عليا واللى كان نفسه يسأل".
تلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي منذ قليل عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب اليوم في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اليوم جاءت في القدم الأخرى.
وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي وسيتم الإعلان الرسمي عن الإصابة خلال الساعات المقبلة.
أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي.
وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.