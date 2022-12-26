شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس التعاقد مع ظهير أيمن فى الميركاتو الشتوى بعد صدمة أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التعاقد مع ظهير أيمن جديد لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، لاسيما بعد تعرض أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال تدريبات الأهلي التي سبقت مباراته ضد سموحة.

تأتي رغبة كولر في التعاقد مع ظهير أيمن جديد في ظل ابتعاد أكرم توفيق لفترة طويلة، بخلاف تراجع مستوى محمد هاني واعتماده على كريم فؤاد في مركز الجناح وليس الظهير الأيمن ويفضل التعاقد مع ظهير أيمن جديد بنفس مواصفات أكرم توفيق، وهو ما سيتحدد بشكل نهائي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، في ظل استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية ودور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقي بخلاف مشاركته في البطولات المحلية، الدوري والكأس وكأس الرابطة.