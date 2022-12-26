شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستطلع رأى فيريرا في تحديد مصير حمزة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر
ويعقد أمير مرتضى منصور جلسة خاصة مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني، من أجل تحديد مصير المثلوثى، سواء بالدخول في مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده، أو السماح له بالرحيل في انتقالات يناير حتى يحقق الزمالك مكاسب مادية، منعًا لرحيله في نهاية الموسم بشكل مجانى مثلما حدث مع مواطنه فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.
الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.