شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستطلع رأى فيريرا في تحديد مصير حمزة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستطلع مسئولي نادى الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول، رأى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، في تحديد مصير الدولي التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن، خاصة وإن تعاقد اللاعب سينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق أخر خلال انتقالات شهر يناير المقبل، وهو ما يرغب مسئولي الزمالك في حسمه مبكرًا حتى لا يرحل اللاعب دون تحقيق النادي الأبيض أي مكاسب مادية من وراءه، أو يرحل رغم احتياج الفريق لخدماته.

ويعقد أمير مرتضى منصور جلسة خاصة مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني، من أجل تحديد مصير المثلوثى، سواء بالدخول في مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده، أو السماح له بالرحيل في انتقالات يناير حتى يحقق الزمالك مكاسب مادية، منعًا لرحيله في نهاية الموسم بشكل مجانى مثلما حدث مع مواطنه فرجانى ساسى، والمغربى أشرف بن شرقى.