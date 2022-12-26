منتخب الشباب يواجه غانا للمحليين وديًا غدا بعد اعتذار زامبيا

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، غدا الثلاثاء، منتخب غانا الأول للمحليين وديا خلال معسكره المقام حاليا باستاد الدفاع الجوي بعد اعتذار منتخب زامبيا.

ويتمسك محمود جابر بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

من جانبه، أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوي من بين المجموعات الثلاث.

وقال جابر إن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ، لافتا إلي أن الفريق الذي يلعب علي اللقب يجب أن يفوز في جميع المباريات.

وشدد جابر علي ثقته الكاملة في لاعبي منتخب مصر ، مناشدا الجماهير المصرية حضور مباريات البطولة لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة للتأهل لكأس العالم للشباب وتحقيق اللقب.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا.