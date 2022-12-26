شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعد نجوم الدكة بالحصول على فرصة المشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الذين لا يشاركون في الفترة الماضية، وأكد المدرب للاعبين إنهم سيحصلون على الفرصة الكاملة في المشاركة، خاصة في ظل ضغط المباريات وتلاحمها، مشيرًا إلى إن يوسف أسامة نبيه ظل فترة طويلة على مقاعد البدلاء ونجح في اثبات نفسه والتواجد في التشكيل الأساسي للفارس الأبيض بمستواه وتألقه، مطالبًا جميع اللاعبين ببذل قصارى جهدهم والاستعداد بقوة للحصول على الفرصة المنتظرة والتشبث بها حينما يحصلون عليها.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.