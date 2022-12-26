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فيريرا يستكشف الإسماعيلى بـ3 مباريات قبل كلاسيكو أولاد العم فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جوسفالدو فيريرا  المدير الفنى لنادى الزمالك الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى في قمة "أولاد العم" المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث حرص فيريرا على الاستعانة بثلاث مواجهات ماضية للدراويش في مسابقة الدورى، من أجل دراسة مفاتيح لعب الفريق، وكذلك نقاط القوة والضعف، وبدأ التجهيز مبكرًا لتلك القمة.

 

وطلب فيريرا من لاعبى فريقه، طى صفحة لقاء المقاولون العرب الذى جمعهم مساء الأحد، مشددًا على ضرورة التركيز في كل مباراة كأنها مباراة كؤوس حتى يستطيع الزمالك تحقيق لقب الدوري الثالث على التوالي.

 

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

 

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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