شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستكشف الإسماعيلى بـ3 مباريات قبل كلاسيكو أولاد العم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى في قمة "أولاد العم" المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث حرص فيريرا على الاستعانة بثلاث مواجهات ماضية للدراويش في مسابقة الدورى، من أجل دراسة مفاتيح لعب الفريق، وكذلك نقاط القوة والضعف، وبدأ التجهيز مبكرًا لتلك القمة.

وطلب فيريرا من لاعبى فريقه، طى صفحة لقاء المقاولون العرب الذى جمعهم مساء الأحد، مشددًا على ضرورة التركيز في كل مباراة كأنها مباراة كؤوس حتى يستطيع الزمالك تحقيق لقب الدوري الثالث على التوالي.