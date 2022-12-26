شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستكشف الإسماعيلى بـ3 مباريات قبل كلاسيكو أولاد العم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
وطلب فيريرا من لاعبى فريقه، طى صفحة لقاء المقاولون العرب الذى جمعهم مساء الأحد، مشددًا على ضرورة التركيز في كل مباراة كأنها مباراة كؤوس حتى يستطيع الزمالك تحقيق لقب الدوري الثالث على التوالي.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.
الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.