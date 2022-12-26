شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تأجيل تشكيل منتخب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة، عن موعد تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2005، الذي سيبدأ إعداده وتجهيزه لبطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للشباب في العالم 2025، موضحا أنه تم تأجيل هذا الملف.

وأوضح المصدر، أن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2005، غير مطروح على طاولة مجلس إدارة اتحاد الكرة في الوقت الحالي، خاصة أن منتخب الشباب الحالي لم ينه مهمته بعد، ويستعد حاليا لبطولة أمم أفريقيا للشباب التي ستستضيفها مصر في فبراير المقبل، والمؤهلة بدورها لبطولة كأس العالم 2023 في إندونيسيا.

تابع المصدر، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة لن يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، قبل أن ينهي منتخب 2003 مهمته في بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إعداد تصور كامل عن تشكيل منتخب مواليد 2005، مع عرض هذا التصور على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لإبداء الرأي فيه سواء بإقرار تشكيل المنتخب أو بتأجيل تلك الخطوة لفترة.

ويتضمن التصور الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة تفاصيل المسابقات المنتظر أن يشارك فيها منتخب مواليد 2005 خلال السنوات المقبلة، بجانب ترشيح عدد من الأسماء التي قد يتم الاستعانة ببعضها ضمن الجهاز الفني للمنتخب المقترح تشكيله.