شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يجهز بديل حميد ماو.. واختبار طبى لـ"جابر" استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على تجهيز بعض اللاعبين، مثل صلاح ريكو ومحمد بازوكا، للتواجد فى التشكيل الأساسى بالمباراة المقبلة أمام سموحة، عقب التأكد من غياب التنزاني حميد ماو للإيقاف؛ بسبب الحصول على ثلاث إنذارات.

ويخضع محمد جابر، جناح أيسر الفريق، إلى اختيار طبى تحت إشراف الطبيب خالد الجميزى، عقب الإصابة التى لحقت باللاعب أثناء مباراة فاركو فى العضلة الخلفية والتى على أثرها غادر الملعب.

ويعود لاعبو فريق غزل المحلة إلى التدريبات الجماعية غدا الإثنين، عقب الراحة التى منحها اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى للفريق، لمدة 24 ساعة، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات، بعد مباراة قوية أداها اللاعبون أمام فاركو فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل فريق المحلة سلبيا أمام فاركو في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس، على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة التاسعة ليرفع المحلة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر.