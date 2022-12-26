شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة محمد يوسف مع لاعبى الطلائع بعد نقطة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة فيوتشر طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصارات بداية من المواجهة المقبلة أمام حرس الحدود ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.

وطالب يوسف لاعبيه بالتركيز في المباريات المقبلة بالدوري من أجل تحسين ترتيب الطلائع بجدول الدوري ، أغلق الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف صفحة مباراة فيوتشر التى أقيمت مساء السبت على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبى

ويستعد الطلائع لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء الاربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونظراً لضيق الوقت خاض الطلائع مراناً أمس حيث أدت العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة فيوتشر تدريبات استشفائية منعاً للاجهاد فيما أدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

في سياق آخر، يعكف محمد يوسف، على دراسة مباريات حرس الحدود فى الدوري، وآخرها مباراته مع البنك الاهلى في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة حرس الحدود مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

ويواصل محمود وحيد الظهير الايسر لنادى طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد السمانة للتعافى من الإصابة والعودة للملاعب.