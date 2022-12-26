شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقفه من إعارة حسام حسن لسموحة قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر
وخرج حسام حسن من حسابات مارسيل كولر، في ظل ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الأهلي في الفترة الماضية، حيث يفضل المدير الفني السويسري الاعتماد على محمد شريف أو اللعب برأس حربة وهمي كما فعلها مع بيرسي تاو وبرونو سافيو من قبل، حيث استطلعت إدارة الأهلي موقف كولر من الموافقة على العرض السكندري أو غلق الملف واستمراره مع الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي.
وأعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تقدم ناديه بعرض رسمي لاستعارة حسام حسن من الأهلي، في ظل تراجع نتائج الفريق السكندري في الفترة الأخيرة، بخلاف أن حسام حسن كان من أبرز العناصر في صفوف سموحة قبل انضمامه للأهلي، ويترقب الموقف النهائي من الأهلي على عرض سموحة.
ويعد حسام حسن من ناشئى أكاديمية الزمالك، حيث التحق بها فى 2009، قبل انتقاله إلى طلائع الجيش، والذى استمر معه وتألق حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2012-2013، لعب حسام مع الفريق مبارتين من أهمهما مباراة ضد الاتحاد السكندرى، والذى سجل فيها أول أهدافه وكان فى الجولة الـ12 من جولات الدورى المصرى الممتاز 2012.
وكانت محطته الثانية نادى الداخلية والذى لمع فيه، وأصبح لافتًا لأنظار الفرق الكبرى، حيث بدأ فى تسجيل المزيد من الأهداف التى ساهمت فى تصدر فريقه للدورى فى أولى جولات الدورى، والمساهمه فى البقاء فى الدورى، وكان ذلك فى موسم 2014-2015.
وانتقل بعدها إلى سموحة، والذى عرفته الجماهير المصرية من خلاله ضمن الانتقالات الشتويه لعام 2016 والذى يعد كخطوة مهمة فى مشواره الكروى.
شارك حسام حسن مع سموحة فى 154 مباراة، بدأت فى موسم 2015/2016، وحتى موسم الانتقالات الشتوية الماضي، سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه بالفريق ، ويعد حسام حسن الهداف التاريخي لسموحة فى بطولة الدوري.