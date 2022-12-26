شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقفه من إعارة حسام حسن لسموحة قبل الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتشاور مسئولو النادي الأهلي مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من أجل حسم موقفه من بقاء حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر أو رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما تلقى اللاعب عرضا من ناديه السابق سموحة من أجل الانتقال لصفوفه وتدعيم خط هجومه في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري.

وخرج حسام حسن من حسابات مارسيل كولر، في ظل ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الأهلي في الفترة الماضية، حيث يفضل المدير الفني السويسري الاعتماد على محمد شريف أو اللعب برأس حربة وهمي كما فعلها مع بيرسي تاو وبرونو سافيو من قبل، حيث استطلعت إدارة الأهلي موقف كولر من الموافقة على العرض السكندري أو غلق الملف واستمراره مع الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تقدم ناديه بعرض رسمي لاستعارة حسام حسن من الأهلي، في ظل تراجع نتائج الفريق السكندري في الفترة الأخيرة، بخلاف أن حسام حسن كان من أبرز العناصر في صفوف سموحة قبل انضمامه للأهلي، ويترقب الموقف النهائي من الأهلي على عرض سموحة.