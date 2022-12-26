شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سموحة: تلقيت عروضا من الأهلى والزمالك فى الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عبد الفتاح، لاعب سموحة، أنه سعيد بأداء الفريق أمام الأهلي، والتعادل معه يعتبر فوزا معنويا .

وقال عبد الفتاح، في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تعرضت لحادث قبل المباراة بأيام قليلة، ولكني بخير، أشكر كل من اطمأن على حالتي".

وأضاف لاعب سموحة: "هناك عدة عروض تلقيتها، ولكن تركيزي حاليا مع الفريق.. الأهلي والزمالك تحدثا مع وكيلي في نهاية الموسم الماضي، ولكن عقدي مع سموحة مستمر لمدة عامين قادمين".

وتابع: "لدي وعد من فرج عامر رئيس سموحة بالرحيل، وإنه لا يقف في طريق أي لاعب في حال وجود عرض مميز".

وفى سياق آخر رفض طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة، من التدريب، اليوم الإثنين، بعد التعادل مع الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويتدرب فريق سموحة فى الخامسة مساء اليوم، استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى، المقرر لها الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل.

وقال طارق العشرى، فى تصريحات بعد المباراة: "حققنا الهدف الذى جئنا من أجله ملعب السلام، وإن كنت أطمع فى الثلاث نقاط وكانت لنا فرصتان محققتان لنا أمام مرمى الأهلى".

وأضاف مدرب سموحة: "فرضنا رتمنا على المباراة واستطعنا غلق كل مفاتيح الأهلى، فلم نحس بمحمد شريف ولا الجناحين ولا على معلول، ولم يكن للأهلى أى فرصة خطرة طوال الـ90 دقيقة".

وتابع طارق العشرى: "اتفرجت كتير جدا على فريق الأهلى، لذلك كنا نعلم كل شيء عنه، وبدأنا المباراة ونحن نلعب على النقطة وخلال المباراة حاولنا نكسب المباراة، والنقطة فى هذه المباراة مهمة جدا خاصة بعد الهزيمة من الاتحاد السكندرى".

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.