شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يودع كأس مصر فى مفاجأة مدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بنى عبيد، أحد أندية دورى الدرجة الثالثة، فوزاً على الزمالك بهدف نظيف باستاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى مثل هذا اليوم 26 ديسمبر 2008، وأحرز هدف المباراة السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة، وترك هذا اللقاء ذكرى سيئة فى نفوس الزملكاوية، لاسيما أن بنى عبيد كان يحتل المركز الرابع بدورى الدرجة الثالثة وقتها.

السيد المندوه كان على موعد مع الشهرة ليسجل هدفاً تاريخياً فى شباك الأبيض ودع على إثره أبناء ميت عقبة البطولة على يد بنى عبيد، وقال عنه اللاعب فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "أقرب أصدقائى يشجعون نادى الزمالك، وبعدما سجلت الهدف ماكانوش عايزين يدخلونى البلد، ولكن فى النهاية فرحتهم بتسجيلى للهدف طغت على خروج الزمالك من كأس مصر .

وأضاف المندوه، "وفقاً للائحة النادى حصل كل لاعب على مبلغ 2000 جنيه مكافأة، فى الوقت الذى كانت مكافآت الزمالك للفوز على بنى عبيد تقدر بـ 5000 رغم أن الوضع الطبيعى أن يحدث العكس، ففوز الزمالك على بنى عبيد أمر عادى، ولم أحصل على مكافآت أخرى لهدفى فى الزمالك وتعاملت مثل باقى لاعبى الفريق، ويضيف ضاحكاً، "كنت متزوج حديثاً لم يمض على زواجى سوى 6 أشهر، وذهبت المكافأة فى المصاريف العادية فى المنزل على الملابس والزيت والسكر والفراخ ."

وتابع السيد المندوه، "أنا أهلاوى لكن غير متعصب، ولكن حتى وإن أحرزت الهدف فى الأهلى كنت سأشعر بنفس الفرحة فهذا إنجاز تاريخى، وأنا لاعب محترف أؤدى بشرف وأمانة ."

وأضاف، "حصلت على عرض من إحدى القنوات لتحليل مباريات دورى المظاليم، ولكنى فضلت الابتعاد عن المجال الرياضى ولم أجد الأمر مجدياً، الآن أعمل أمين عام بمعمل علوم بإحدى المدارس التابعة لمركز الحامول .

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين

وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.