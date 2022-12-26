شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: كشرى قدم كرة قدم جيدة والنتائج أجبرتنا على التعاقد مع طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أن أسباب رحيل أحمد كشري، المدير الفني السابق، عن منصبه، والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق، هو أن نتائج الفريق في تراجع والأمور لا تسير بشكل جيد.

وقال أيمن الشريعي، في تصريحات ببرنامج ملعب أون تايم على قناة "أون تايم سبورتس": "النتائج التي حققها الفريق أجبرتنا على تغيير سياستنا لتقييم الفريق وإدارته الفنية، حيث حقق الفريق خلال 10 مباريات معدلا تهديفيا أعلى من الموسم الماضي، لكننا في المقابل نستقبل أهدافاً بشكل أكبر".

وأضاف: "كل المعطيات أكدت لنا أنه رغم وجود مدير فني جيد إلا أن الأمور لم تكن تسير بالشكل الأمثل، ولذلك وجهنا الشكر لكشري الذي قدم كرة قدم جيدة معنا".

وتابع: "انتظرنا لعدة أيام بعد رحيل كشري وبعد خسارة مباراة الإسماعيلي لمراجعة الخطأ الموجود بالفريق وتحديد الخيار المناسب؛ لأن الأمر ليس مجرد رحيل مدير فني وتواجد مدرب آخر".

واختتم الشريعي تصريحاته قائلا: "المدير الفني يحدد المراكز التي يحتاج دعمها، ولجنة الكرة تضع أمامه خيارات وفقا لقدرات النادي المالية ورؤيتها الفنية، ويقوم المدير الفني باختيار الأنسب لأفكاره، تعاقدنا مع معظم اللاعبين قبل الاتفاق مع كشري، وعندما تولى تدريب الفريق عرضنا عليه ضم عماد ميهوب وايريك تراوري وكابو وهو رحب جدا بالتعاقد معهم".