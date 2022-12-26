شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحذر لاعبى فاركو من استمرار نزيف النقاط فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيهاب جلال المدير الفني لنادى فاركو لاعبيه من خطورة استمرار نزيف النقاط في مبارياتهم الأخيرة بالدوري بعد الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف ثم التعادل السلبى مع غزل المحلة منذ توليه المسئولية الفنية للفريق.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من المحطة المقبلة بالدوري

على صعيد مختلف، أغلق الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة إيهاب جلال صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت مساء السبت، على ستاد غزل المحلة بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى

ويستعد فاركو لمواجهة فيوتشر المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونظراً لضيق الوقت خاض فاركو مرانه أمس حيث أدت العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة غزل المحلة تدريبات استشفائية منعاً للاجهاد فيما أدى البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

فى سياق أخر، عقد إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى فاركو، اجتماعاً مع لاعبيه شرح لهم طريقة عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.