شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعد لمواجهة إنبي.. ومكافآت للاعبين بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الداخلية استثمار فوز الفريق على بيراميدز لمواصلة الانتصارات في الدوري، حيث تم صرف مكافآت إجادة للاعبين، بعد تحقيق الفوز الأول للفريق في الدوري أمام بيراميدز في الجولة التاسعة، حيث شدد مسئولو الفريق بنادي الداخلية على ثقة الإدارة في رضا شحاتة مدرب الفريق.

وقال عثمان الدسوقي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية، إن رضا شحاتة بدأ في تكوين فريق يضم لاعبين صغارا، ومع كل مباراة تزيد نسبة الانسجام وفكر المدرب يصل إلى اللاعبين بشكل أفضل.

وتابع: "لدينا ثقة كبيرة في الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة، ومع المباريات ستتحسن نتائج الفريق، ونتمنى أن تكون مباراة بيراميدز بداية نحو ذلك".

وبدأ فريق الداخلية الاستعدادا لمواجهة فريق إنبي في الجولة العاشرة، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، حيث يسعى الفريق لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري.

وارتقى الداخلية إلى المركز الـ13 بجدول ترتيب الدورى، برصيد 7 نقاط، حصدها من 9 مباريات، حقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل فى 4، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.