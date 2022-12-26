شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: محمود شبانة مستمر مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "ON TIME SPORTS"، استمرار محمود شبانة، مدافع الفريق السكندرى المعار من الزمالك، موضحا أن اللاعب متواجد بصفوف الفريق ولن يرحل.

وقال طارق العشري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن نتيجة المباراة السابقة وهي الخسارة من الاتحاد السكندري أثرت على اللاعبين قبل مباراة اليوم، وجميع اللاعبين كانوا يرغبون في تحقيق الفوز لتجاوز الكبوة.

وأكد العشري أن الأهلي يمتلك أسلحة كثيرة، ويمكنه أن يحرز أهدافا من أنصاف الفرص، مشيرا إلى أنه قام بتدريب لاعبيه على كيفية تعطيل قدرات الأهلي الهجومية، وأنه سعيد بما قدمه لاعبوه في المباراة.

وعن ثبات التشكيل أكد طارق العشري أنه لم يستقر على تشكيل ثابت لفريق سموحة حتى الآن، وأنه يبحث تدعيم صفوفه بصفقات مميزة في يناير المقبل.

من ناحية أخرى حصل أحمد مصطفى، لاعب سموحة، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي، التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 23 نقطة ويبقي في المركز الأول، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 8 نقاط، ويحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري.