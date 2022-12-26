شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض الراحة ويبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة، من التدريب، اليوم الإثنين، بعد التعادل مع الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويتدرب فريق سموحة فى الخامسة مساء اليوم ، استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى إطار منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبلة.

وقال طارق العشرى، فى تصريحات بعد المباراة: "حققنا الهدف الذى جئنا من أجله ملعب السلام، وإن كنت أطمع فى الثلاث نقاط وكانت لنا فرصتان محققتان لنا أمام مرمى الأهلى".

وأضاف مدرب سموحة: "فرضنا رتمنا على المباراة وقدرنا نقفل على كل مفاتيح الأهلى فلم تحس بمحمد شريف ولا الجناحين ولا على معلول، ولم يكن للأهلى أى فرصة خطرة طوال الـ90 دقيقة".

وتابع طارق العشرى: "اتفرجت كتير جدا على فريق الأهلى، لذلك كنا نعلم كل شيء عنه، وبدأنا المباراة نلعب على النقطة وخلال المباراة حاولنا نكسب المباراة، والنقطة فى هذه المباراة مهمة جدا خاصة بعد الهزيمة من الاتحاد السكندرى".

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.