شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان: أنا ما بضيعش وقت.. وتقنية احتساب الوقت الضائع لا تصلح لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهانى سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، أنه لم يُضِع أى وقت فى مباراة الأهلى التى انتهت بالتعادل السلبى، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع بالدورى.

وقال الهانى سليمان، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا ما بضيعش وقت، ودى سمعة طلعت عليا بدون وجه حق، ولم أُضِع وقتا فى مباراة الأهلى، والدليل أنى لم أأخذ إنذار فى المباراة وكنا نريد تحقيق الفوز".

وأضاف حارس سموحة: "لا أستطيع التعقيب على تصريحات مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، على أننا نهدر الوقت، وأنا أتحدث عن الجزء الخاص بفريقى فقط، وتقنية احتساب الوقت، لن تنفع معنا هنا فى الدورى المصرى ودى نصيحى منى للمسئولين".

وتابع الهانى سليمان: "أركز حاليا فى التدريب بشكل قوى، ومسألة الانضمام للمنتخب راجعة للمدرب ولا أشغل نفسى بها".

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيا خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.