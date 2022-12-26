شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة: مسئولو الزمالك لم يتواصلوا معى من أجل العودة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود شبانة، مدافع الزمالك المعار إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، إن مسئولي النادى الأبيض لم يتواصلوا معه من أجل قطع إعارته والعودة إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، مؤكدا أن الزمالك بيته، لكن الأهم بالنسبة له المشاركة بشكل أساسي.

وأضاف شبانة، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "كورة كل يوم"، إن لاعبى فريق سموحة لم يتعمدوا إضاعة الوقت في مباراة الأهلى التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.

وأوضح مدافع سموحة أنه لم يسقط أي لاعب في مباراة الأهلى بدون داع، مؤكدا أنهم يعانون من ضغط المباريات المتكرر، مشيرا إلى أن طارق العشرى، المدير الفني للفريق السكندرى، جعلهم يشاهدون مباريات كأس العالم من أجل التطوير الدفاعى.

وتعادل الأهلي مع سموحة سلبيا خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 23 نقطة ويبقى في المركز الأول، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 8 نقاط ويحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري.