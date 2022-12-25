الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 21 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 12 نقطة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى.. محمد عواد

الدفاع.. محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه.