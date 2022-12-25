محمد شريف أساسيا.. كولر يعلن التشكيل الرسمي للأهلي أمام سموحة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيواجه به سموحة، في السابعة من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

محمد الشناوي

محمود متولي، على معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، ومحمد هاني

حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، كريم فؤاد

محمد شريف

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه أربعة أهداف، في المقابل يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.