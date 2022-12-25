شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الأهلي وسموحة بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة مباراة الأهلي وسموحة المقامة حاليًا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، وحاول الأحمر الوصول لمرمى سموحة لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل.

ونشط الفريق السكندري مُبكرًا وكاد محمد سعيد مكرونة يسجل هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 11 بعدما انفرد بالمرمى لكن محمد شريف حارس الأهلي تألق وأنقذ الموقف في الوقت المناسب.

حاول الأهلي السيطرة على مجريات الأمور في المباراة لكن بشكل ضعيف بسبب عدم القوة الهجومية للثلاثي، أحمد عبد القادر وشريف وسافيو وتعرض كريم فؤاد للأصابة وتوقف اللعب قليلاً قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل المشاركة.

هدأ اللعب وسط الملعب فترة وغابت الخطورة على مرمى الفريقين وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء بطاقة صفراء للبرازيلي سافيو لاعب الأهلي للخشونة مع لاعب سموحة ، وتعرض شريف رضا للإصابة وتلقى العلاج.

وشهدت الدقيقة 35 فرصة حقيقة مُهدرة لفريق سموحة عن طريق صديق أولا الذي وصلته كرة عرضية من ناحية اليمين لكنه سدد الكرة أعلى العارضة بعدما تدخل معه الشناوي ومنعه من التسجيل في الشباك الحمراء.

وشهدت الدقاتئق الأخيرة من الشوط الأول محاولات متبادلة من الفريقين وسدد كريم فؤاد تصويبة قوية جاءت بعيداً عن الشباك ، ليتواصل الأداء الغير فعّل هجومياً لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي، محمود متولي، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، عمرو السولية، على معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد ومحمد هاني.

فيما يضم تشكيل سموحة، كلاً من: الهاني سليمان، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمود شبانة، صديق أولا، شريف رضا، أحمد مصطفى، محمود عبد الحليم، بنيامين بواتينج، دوكوا دودو، ومحمد سعيد مكرونة.

ويحتل الأهلى الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق الأهلى فوزًا على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.