شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. أداء متوسط من الأهلي وسموحة والتعادل السلبي يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة مباراة الأهلي وسموحة المقامة حاليًا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين، وحاول الأحمر الوصول لمرمى سموحة لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل.

ونشط الفريق السكندري مُبكرًا وكاد محمد سعيد مكرونة يسجل هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 11 بعدما انفرد بالمرمى لكن محمد شريف حارس الأهلي تألق وأنقذ الموقف في الوقت المناسب.

حاول الأهلي السيطرة على مجريات الأمور في المباراة لكن بشكل ضعيف بسبب عدم القوة الهجومية للثلاثي، أحمد عبد القادر وشريف وسافيو وتعرض كريم فؤاد للأصابة وتوقف اللعب قليلاً قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل المشاركة.

هدأ اللعب وسط الملعب فترة وغابت الخطورة على مرمى الفريقين وأشهر أحمد الغندور حكم اللقاء بطاقة صفراء للبرازيلي سافيو لاعب الأهلي للخشونة مع لاعب سموحة ، وتعرض شريف رضا للإصابة وتلقى العلاج.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوي، محمود متولي، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، عمرو السولية، على معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد ومحمد هاني.

وشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات أبرزها مشاركة محمد هاني أساسيًا بسبب إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي كما عاد محمد عبد المنعم للظهور أساسيًا بعد الغياب عن المباراة الماضية للإيقاف.

فيما يضم تشكيل سموحة، كلاً من: الهاني سليمان، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمود شبانة، صديق أولا، شريف رضا، أحمد مصطفى، محمود عبد الحليم، بنيامين بواتينج، دوكوا دودو، ومحمد سعيد مكرونة.

ويحتل الأهلى الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق الأهلى فوزًا على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار اهتزاز شباك الفريق مثلما حدث في المباراتين الأخيرتين أمام فيوتشر وفاركو.

وقاد كولر الأهلى فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 5 أهداف فى 12 مباراة متتالية كما سجل الفريق 23 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو.