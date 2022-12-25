شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفقد خدمات إيزى إيميكا أمام أسوان للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد المصري البورسعيدي خدماته لاعبه ايزي إيميكا في مباراة اسوان المقبلة بالدوري المصري، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي.

وحقق فريق المصري البورسعيدي، فوزًا مثيرًا على الإسماعيلي بهدف دون رد، سجله جريندو في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق إلياس الجلاسي إلى داخل منطقة جزاء تجاه محمد عبد اللطيف جريندو المنطلق بشكل سريع خلف المدافعين والذي استقبل الكرة بتسديدة رائعة وضعت الكرة داخل شباك الحارس محمد كوكو.

بهذه النتيجة يحتل فريق المصري المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز فى لقاءين وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.