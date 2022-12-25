شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوقف قطار الزمالك بتعادل سلبى فى سباق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 21 فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 9 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 3، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 12 نقطة، حصدها من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 6، وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8 أهداف.

أحداث الشوط الأول

وجاءت أحداث الدقائق الأولى من المباراة سريعة وهدد الزمالك مرمى محمد أبو السعود، وكاد محمد سالم مهاجم الذئاب ان يسجل الهدف الأول لفريقه لولا تدخل محمد عواد.

فى الدقيقة 15 تعرض محمد عواد للإصابة وتدخل الجهاز الطبى لعلاج الحارس، بعدها حصل المقاولون على ضربة ركنية انقذها أحمد فتوح ويحرم المقاولون من فرصة الهدف الأول، ثم ارتدت على مرمى الذئاب وسدد عمر جابر كرة صاروخية مرت أعلى المرمى.

وفى الدقيقة 20 سدد جوزيف أوشايا كرة قوية تصدى لها محمد عواد وانقذ مرماه من هدف محقق، ونجح فريق المقاولون فى التأمين الدفاعى مع شن أكثر من هجمة خطرة، وسجل أحمد علاء فى الدقيقة 44 هدف بضربة رأس، إلا إنه كان فى وضعية التسلل.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى دفع البرتغالى جوسفالدو فيريرا بسيف الدين الجزيرى بدلاً من يوسف حسن، وعمرو السيسى بدلاً من عمر جابر، كما دفع بمحمود شيكابالا بدلاً من يوسف أسامة نبيه، وفى الدقيقة 71 دفع فيريرا بنبيل دونجا بدلاً من أشرف روقا.

ويبذل كلا الفريقين مجهود كبير فى محاولة تسجيل هدف التقدم، لاسيما وإن الزمالك أكثر خطورة من ذئاب الجبل فى الشوط الثانى.

وفى الدقيقة 77 دفع فيريرا بسيد عبد الله نيمار بدلاً من محمد عبد الغنى، وبعدها كثف الزمالك الضغط وشن أكثر من هجمة خطرة من الجانب الأيمن الذى أشعله سيد نيمار.

وفى الدقيقة 92 تألق محمد أبو السعود وتصدى لتسديدة قوية لسيف الجزيرى، ليحرم الزمالك من هدف الفوز.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى.. محمد عواد، الدفاع.. محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و عمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.

دخل المقاولون المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا، خط الوسط : عبد الرحمن خالد – أحمد الشيمي – محمد رزق، خط الهجوم: لويس إدوارد - جون أوكلي – محمد سالم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون كل من، حسن شاهين وأمير عابد ويوسف الجوهري وعمر سافيولا ولؤي وائل وفادي فريد و محمد مجلي و محمد هاني تريكا وأمادو نياص.















































