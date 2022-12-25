شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: كولر ما زال يبحث عن مهاجم للأهلى بعدما جرب كل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل نجم الأهلى السابق، أن السويسرى مارسيل كولر ما زال يبحث عن المهاجم الأساسى للفريق، ولم يستقر حتى الآن لواحد فقط وعاد الآن لمحمد شريف أمام سموحة، فى المباراة التى ستقام بعد قليل، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وقال طه إسماعيل فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: الأهلى ما زال مشكلته فى رأس الحربة، كولر عمال يجرب فى اللاعبين ولم يصل حتى الآن للمهاجم الأساسى، جرب شادى حسين ومحمد شريف وبعدين حسام حسن وجرب بيرسى تاو وأتصاب وجرب برونو سافيو، ورجع الآن لمحمد شريف تانى.



وأضاف طه إسماعيل: "ويعانى الاهلى فى المباريات الماضية من أخطاء ساذجة تكلفه أهداف سهل تجنبها، واليوم رجع محمد عبد المنعم فى الدفاع مع متولى الثنائى الأكثر تفاهما".



وحقق الأهلى فوزًا على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.



وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة سموحة مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.



وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار اهتزاز شباك الفريق مثلما حدث في المباراتين الأخيرتين أمام فيوتشر وفاركو.



وقاد كولر الأهلى فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.