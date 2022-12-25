سلامتك يا أكرم.. جماهير الأهلي تدعم "موفاسا" بعد إصابته بالصليبي

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد الأهلي والسلام على دعم أكرم توفيق لاعب الفريق بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه عن الأهلي لفترة طويلة.

ورددت جماهير الأهلي هتافات: "سلامتك يا أكرم"، في رسالة دعم من الجماهير لمؤازرة اللاعب الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال عام واحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في السابعة من مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من

محمد الشناوي، محمود متولي، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، محمد شريف، برونو سافيو، عمرو السولية، على معلول، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد ومحمد هاني.

فيما يضم تشكيل سموحة، كلاً من

الهاني سليمان، خالد عبد الفتاح، أحمد حكم، محمود شبانة، صديق أولا، شريف رضا، أحمد مصطفى، محمود عبد الحليم، بنيامين بواتينج، دوكوا دودو، ومحمد سعيد مكرونة.

ويحتل الأهلى الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف ، في المقابل يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وحقق الأهلى فوزًا على فاركو بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر سموحة من الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وقاد كولر الأهلى فى 12 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى مباراة ولم يخسر وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للمارد الأحمر فى 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الأهلي قبل انطلاق الموسم.

الأهلى مع كولر لم يستقبل سوى 5 أهداف فى 12 مباراة متتالية كما سجل الفريق 23 هدفا بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف فى المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد وهدف فى فيوتشر وهدفين في فاركو.