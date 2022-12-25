شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى ويوسف حسن تغييران لفيريرا أمام المقاولون فى الشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ودفع فيريرا بالصاعد يوسف حسن بدلا من الجزيري، كما دفع عمرو السيسي بدلا من عمر جابر بين شوطي المباراة ليبدأ بهما الشوط الثاني سعيا لفك شفرة دفاعات الذئاب.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من

حراسة المرمى.. محمد عواد، الدفاع.. محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و عمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.





فيما يضم تشكيل المقاولون كلاً منحراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا، خط الوسط : عبد الرحمن خالد – أحمد الشيمي – محمد رزق، خط الهجوم: لويس إدوارد - جون أوكلي – محمد سالم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون كل من، حسن شاهين وأمير عابد ويوسف الجوهري وعمر سافيولا ولؤي وائل وفادي فريد و محمد مجلي و محمد هاني تريكا وأمادو نياص.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 11 نقطة، حصدها من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 5، وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8.