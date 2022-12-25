شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي تجمعهما حاليًا على ستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وجاءت أحداث الدقائق الأولى من المباراة سريعة وهدد الزمالك مرمى محمد أبو السعود، وكاد محمد سالم مهاجم الذئاب ان يسجل الهدف الأول لفريقه لولا تدخل محمد عواد.

فى الدقيقة 15 تعرض محمد عواد للإصابة وتدخل الجهاز الطبى لعلاج الحارس، بعدها حصل المقاولون على ضربة ركنية انقذها أحمد فتوح ويحرم المقاولون من فرصة الهدف الأول، ثم ارتدت على مرمى الذئاب وسدد عمر جابر كرة صاروخية مرت أعلى المرمى.

وفى الدقيقة 20 سدد جوزيف أوشايا كرة قوية تصدى لها محمد عواد وانقذ مرماه من هدف محقق، ونجح فريق المقاولون فى التأمين الدفاعى مع شن أكثر من هجمة خطرة، وسجل أحمد علاء فى الدقيقة 44 هدف بضربة رأس، إلا إنه كان فى وضعية التسلل.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من

حراسة المرمى.. محمد عواد، الدفاع.. محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و عمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.

فيما يضم تشكيل المقاولون كلاً من

حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا، خط الوسط : عبد الرحمن خالد – أحمد الشيمي – محمد رزق، خط الهجوم: لويس إدوارد - جون أوكلي – محمد سالم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون كل من، حسن شاهين وأمير عابد ويوسف الجوهري وعمر سافيولا ولؤي وائل وفادي فريد و محمد مجلي و محمد هاني تريكا وأمادو نياص.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 11 نقطة، حصدها من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 5، وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8.