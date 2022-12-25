شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دعم من لاعب البنك الأهلى إلى شقيقه أكرم توفيق بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالبنك الأهلي رسالة إلى شقيقة أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، وكتب أحمد توفيق عبر حسابه على إنستجرام: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيب قلبي وإن شاء الله هترجع أحسن من الاول بإذن الله"

وأعلن النادى الأهلي أمس السبت نتيجة الأشعة التي خضع لها أكرم توفيق حيث أثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسم اللاعب مع الأهلي .





استقر مسئولو النادى الأهلى على خوض أكرم توفيق لاعب الفريق لفترة التأهيل من جراحة الرباط الصليبى بقطر وذلك عقب خضوعه للجراحة المنتظر أن يجريها فى النمسا فى غضون أيام قليلة.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تكرار نفس سيناريو التأهيل الذى خضع له اللاعب إبان إصابته الأولى بالرباط الصليبى وذلك حتى يعود فى أفضل صورة.

وتلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابتة الاخيرة جاءت في القدم الأخرى.