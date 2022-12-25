شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى بين الزمالك والمقاولون فى أول 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والمقاولون العرب، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

وجاءت أحداث الدقائق الأولى من المباراة سريعة وهدد الزمالك مرمى محمد أبو السعود، وكاد محمد سالم مهاجم الذئاب ان يسجل الهدف الأول لفريقه لولا تدخل محمد عواد.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى.. محمد عواد، الدفاع.. محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"، خط الهجوم: يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و عمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.

فيما يضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا، خط الوسط : عبد الرحمن خالد – أحمد الشيمي – محمد رزق، خط الهجوم: لويس إدوارد - جون أوكلي – محمد سالم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون كل من، حسن شاهين وأمير عابد ويوسف الجوهري وعمر سافيولا ولؤي وائل وفادي فريد و محمد مجلي و محمد هاني تريكا وأمادو نياص.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 11 نقطة، حصدها من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 5، وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8.