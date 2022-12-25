شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف لـ الخليج 365: قبلت التحدى مع إنبى وأقدر صعوبة المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق إنبى إنه قبل التحدي مع الفريق البترولى رغم إيمانه بصعوبة الموقف الحالي والنتائج السلبية التي تعرض لها الفريق منذ انطلاقة الموسم الحالي مشيرًا إلى أنه يثق في مجموعة اللاعبين الحالية في العبور بسفينة الفريق إلى بر الأمان.

أكد يوسف خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن مسئولي نادى إنبى تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين للاتفاق على تدريب الفريق البترولى مؤكداً أنه جلس معهم ونوه إلى بعض الملاحظات المهمة والعراقيل التي من المتوقع أن تواجهه في قيادة الفريق البترولى موضحاً أن الإدارة تفهمت احتياجاته وستنفذها.

وتمنى المدير الفني الجديد لـ إنبى التوفيق في خطوته الجديدة مع الفريق البترولى مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التركيز من أجل تحقيق نتائج إيجابية مشيراً إلى أن اللاعبين قادرين على تنتفيذ تعليماته لوضع الفريق البترولى في مكانته الطبيعية بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.



في سياق متصل قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى تعيين طلعت يوسف مديراً فنياً لفريق إنبى لمدة موسمين، ووقع يوسف، على عقود تدريب الفريق البترولى اليوم الأحد بعد الاتفاق مع مسئولي النادى على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

واستقر إنبى على تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا بعد المنافسة مع أكثر من مدير فنى خلفاً لـ أحمد كشرى الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة من الدراويش بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدورى المصري، وذلك لما يمتاز به المدرب من شخصية قوية تناسب إدارة نادى إنبى.

يذكر أن أحمد عبد المنعم كشرى قاد فريق إنبى فى 8 مباريات خلال هذا الموسم، استطاع حصد 6 نقاط فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى 3 لقاءات والخسارة فى 4 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.