شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف عن أصعب مواقفه فى عام 2022 رفقة ليفربول! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن أصعب المواقف التى تعرض لها مع إنتهاء عام 2022 الحالي، حيث أكد أن الخسارة أمام ريال مدريد فى النسخة السابقة من دوري الأبطال كانت أصعب المواقف التى تعرض لها، خاصة أن "الريدز" كان قريبًا للغاية من تحقيق الفوز.

وأضاف كلوب أن ليفربول قدم أفضل مبارياته فى هذا العام أمام الريال، وعلى الرغم من هذا تعرض للهزيمة فى واحدة من أصعب السيناريوهات على الفريق، بجانب أن هذه هى الخسارة الثانية له لنهائي دوري الأبطال أمام نفس الفريق، الشئ الذي جعله يشعر بالحزن والإحباط الشديدين بسبب ضياع هذا الحلم.



كلوب: كورتوا السبب الأول فى فوز الريال

وواصل كلوب حديثه عن مباراة النهائي أمام ليفربول، حيث أكد أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا هو السبب الرئيسي فى فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال الأخير، بعدما قام بإبعاد أكثر من فرصة خطيرة أمام صلاح وماني، واللذان لم يكونا موفقين فى هذه المباراة الحاسمة.



كلوب: سنقاتل فى دوري الأبطال!

واكد كلوب خلال تصريحاته الصحفية الأخيرة أن فريقه سيقاتل بكل قوته، من أجل الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم، على الرغم من الغيابات التى تضرب الفريق منذ بداية الموسم الحالي، وتذبذب مستوي الفريق وسوء النتائج فى الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه يثق على قدرة لاعبيه بتجاوز عقبة الريال الصعبة فى دور ال 16.