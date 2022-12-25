الامارات | المدرب بن زكري في طريقه إلى دوري المحترفين الإماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري المحترفين في الإمارات في طريقها لاقالة مدرب الفريق الأول بعد فشله في تحقيق الانتصارات المرجوة، وفي نفس الوقت يتقاوض النادي مع المدرب الإيطالي من اصول جزائرية نورالدين بن زكري للتعاقد معه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

واشترط المدرب بن زكري لقبول العرض ان يتم تغيير أكثر من لاعب أجنبي في صفوف الفريق.

وذكرت مصادر أن المدرب بن زكري تلقى عرض بشكل رسمي من احد الأندية السعودية في الفترة الماضية ومازال يفاضل بين العرضين السعودي والإماراتي.