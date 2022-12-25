التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيبدأ الزمالك مباراة المقاولون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى.. محمد عواد

الدفاع.. محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: يوسف حسن - يوسف أسامة نبيه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وحمزة المثلوثي و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و عمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.

على الجانب الآخر، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك.

وسيبدأ المقاولون العرب مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا

خط الوسط : عبد الرحمن خالد – أحمد الشيمي – محمد رزق

خط الهجوم: لويس إدوارد - جون أوكلي – محمد سالم

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، حسن شاهين وأمير عابد ويوسف الجوهري وعمر سافيولا ولؤي وائل وفادي فريد و محمد مجلي و محمد هاني تريكا وأمادو نياص.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 11 نقطة، حصدها من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 5، وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8.