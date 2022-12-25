«خناقة كل سنة».. جدل واسع حول احتفال محمد صلاح وعائلته بـ «الكريسماس»

الشارقة - اميمة ياسر -

احتفل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعيد الميلاد بنشر صورة مع عائلته على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ببيجامات الكريسماس وإلى جانب شجرة الكريسماس، ما أثار الكثير من الجدل بشأن احتفاله المتكرر منذ سنوات.

وارتدى محمد صلاح (30 عاما) بيجامة، وارتدت زوجته وابنتيه بيجامات مصنوعة من نفس النوع والألوان والاختلاف كان في القطعة العلوية فقط.

وارتدت ماجي زوجة مهاجم ليفربول بيجامة برتقالية اللون، بينما ارتدت ابنتهما مكة وكيان اللون الأبيض فيما كانت بيجامة صلاح ذات لون فيروزي وكانت شجرة الكريسماس باللونين الأزرق والسماوي وكانوا جميعا يجلسون على الأرض.

وفور انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد احتفالاته الكثير من معجبيه في الوطن العربي.

في المقابل، دافع حساب يدعى زي أنچيلا ميركل عن تصرف نجم ليفربول، بالقول: "46 مليون أرجنتيني فخورين بقائد الفريق ميسي.. ولا أحد يجرؤ أن ينتقد صورته مع زوجته وهو فخورا بها.. على الجانب الآخر شعبنا يشتم لاعبه محمد صلاح لو زوجته خرجت تتسلم جائزة عنه فى تصرف راقي.. أو مع بناته الأطفال (7 و3 سنوات) بالمايوه على البحر.. أو بجانب شجرة كريسماس مع أسرته".

وكتبت أميرة: "اليوم هذا من كل سنة يتحد العرب المسلمون ويروحوا لتويتة محمد صلاح ينتقدوه عشان حط ماري كريسماس".

وعلّق حساب لشخص يدعى إسلام قائلاً: "نفس السيناريو محمد صلاح بنزل ماري كريسماس ونفس الصياح كل سنة"، وفي المقابل كتب حساب لشخص يدعى بسطويسي مهنئا صلاح " كل كريسماس وأنت بخير يا أبو صلاح".

وفي وقت سابق، حرص صلاح وزملائه من لاعبي ليفربول على الاحتفال بأعياد الكريسماس، عن طريق ارتداء غطاء الرأس الخاص بالشخصية الخيالية “بابا نويل”.

كما شارك الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "انستجرام"، صوراً من احتفال اللاعبين والتقاط صورة مجمعة لهم معا من مركز التدريب أثناء أداء بعض التدريبات الرياضية.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا، يوم غد الإثنين، في أولى مباريات "الريدز" بالدوري الإنجليزي بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم.

وكان صلاح قد سجل هدفا في خسارة ليفربول أمام السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين الخميس الماضي في كأس الرابطة الإنجليزية.