شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم الإسماعيلى بهدف جريندو ويقفز للمركز التاسع بجدول ترتيب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزا مثيرا على الإسماعيلي بهدف دون رد، سجله جريندو في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء الهدف بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق إلياس الجلاسي إلى داخل منطقة جزاء تجاه محمد عبد اللطيف جريندو المنطلق بشكل سريع خلف المدافعين والذي استقبل الكرة بتسديدة رائعة وضعت الكرة داخل شباك الحارس محمد كوكو.

بهذه النتيجة يحتل فريق المصري المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز فى لقاءين وتعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز فى لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: "حارس: محمود جاد، الدفاع: محمد فوزي جاد، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بوبكر، عمرو السعداوي، والوسط: إيزي إيميكا، عمرو موسى، وأمامهما: عبد الرحيم دغموم، إلياس الجلاسي، محمد عبد اللطيف "جريندو"، الهجوم: فرانك إيتوجا".

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي : "حارس المرمى .. محمد كوكو، وخط الدفاع محمد دسوقي ومحمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز، وخط الوسط عمر الوحش وعماد حمدي، أمامهما أحمد مدبولي وصالح جمعه وياو أنور، خط الهجوم .. باسم مرسي".