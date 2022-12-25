شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يفوز على الكويت 4 / 0 وديا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى ،على نظيره منتخب الكويت بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في الإسكندرية اليوم، وسجل أهداف المنتخب الوطني هيثم كوستا ،حسان محمد ،مصطفى شيكا وأحمد ايشا.
وشهدت المباراة حضور عامر حسين ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، و الشيخ عبدالله الشاهين رئيس اتحاد الكرة الكويتى ، وتبادل الجانبين الدروع التذكارية.
واختار لطفي قائمة ضمت كلاً من زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، أحمد حمدي ، يوسف مرتضى، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، محمد عبدالنبي، أحمد الشحات، حسان محمد، عبدالرحمن الشافعي، هيثم كوستا، مصطفى صاصا، الحسيني طه، إسماعيل بهجت، كريم شحاتة، أنور علي، أحمد بالي كريم سيد وأحمد إيشا.
ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفى لطفي كلًا من أحمد أبوسريع مدرباً عاماً، محمد فوزيً مدرب حراس المرمى، محمد منجي المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.