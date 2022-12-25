شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يفوز على الكويت 4 / 0 وديا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى ،على نظيره منتخب الكويت بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في الإسكندرية اليوم، وسجل أهداف المنتخب الوطني هيثم كوستا ،حسان محمد ،مصطفى شيكا وأحمد ايشا.

وشهدت المباراة حضور عامر حسين ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، و الشيخ عبدالله الشاهين رئيس اتحاد الكرة الكويتى ، وتبادل الجانبين الدروع التذكارية.