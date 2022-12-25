شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المقاولون فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المقاولون العرب على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية للمقاولون العرب 4.90 مليون يورو.

شدد شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على لاعبيه بضرورة استغلال نقاط ضعف الزمالك، والعمل على إيقاف عناصر القوة المتماثلة في أكثر من لاعب أبرزهم أحمد زيزو، وطلب شوقى غريب من لاعبيه بالثقة في أنفسهم وقدرتهم على تحقيق الفوز أمام الفارس الأبيض وتعويض التعادل المثير بنتيجة 2 / 2 ف المباراة الماضية أمام المصرى.

وكان الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.