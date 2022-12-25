شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوكلي ولويس إدوارد يقودان هجوم المقاولون أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها، فى الخامسة مساء، اليوم الأحد في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل المقاولون كلاً من..

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا

خط الوسط : عبد الرحمن خالد – أحمد الشيمي – محمد رزق

خط الهجوم: لويس إدوارد - جون أوكلي – محمد سالم

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاولون كل من، حسن شاهين وأمير عابد ويوسف الجوهري وعمر سافيولا ولؤي وائل وفادي فريد و محمد مجلي و محمد هاني تريكا وأمادو نياص.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 7 برصيد 11 نقطة، حصدها من 8 مواجهات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 5، وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 8 أهداف، وسكنت شباكه 8.